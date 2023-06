Stück für Stück lichtet sich die Seite der Hauptstraße, die unter dem großen Bauprojekt Scheffelareal einen neuen Glanz bekommen soll. Das neue Gelände soll den größten Teil der Fläche zwischen Scheffel-, Bahnhof-, Haupt- und Hegaustraße einnehmen. Als Vorarbeit für die Neugestaltung des Areals war 2018 bereits das Conti-Hochhaus an der Ecke von Bahnhof- und Hauptstraße abgebrochen worden. Die frühere Gärtnerei Stetter ist auch schon weg.

Ein komplexes Projekt also, das die Stadt Singen schon seit Jahren beschäftigt. „Es waren dicke Bretter, die wir bohren mussten“, sagt Stadtplaner Tilo Brügel. So wurde im März schließlich das frühere Gebäude des Jugendzentrums Teestube abgerissen, davor wurden die Nebengebäude und Schuppen im Hinterhof des Teestuben-Hauses abgebrochen. Mittlerweile wird hinter dem neuen Parkhaus am Gleis in der Bahnhofstraße gebaut, um ein Ersatzgebäude für die Teestube entstehen zu lassen.

Teestuben-Neubau in der Bahnhofstraße beim Parkhaus

„Die Stadt wollte für die Teestube unbedingt einen neuen Standort“, sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler im Mai bei einer Baustellenbesichtigung für den Ersatzbau der Teestube. Das Vorhaben war nach intensiver Diskussion vom Gemeinderat beschlossen worden. Schon im Juli soll der Einzug sein, denn das Haus wird in Holzbauweise erstellt.

Bundesbauministerium fördert den Ersatzbau der Teestube Die Stadt Singen bekommt für den Neubau der Teestube voraussichtlich 30 Prozent der Baukosten aus dem Programm soziale Integration im Quartier (SIQ). Das Förderprogramm des Bundesbauministeriums, das gemeinschaftlich mit Ländern und Kommunen umgesetzt wird, soll Städte und Gemeinden dabei unterstützen, Orte zu schaffen, an denen Angebote für Bildung, Begegnung, Integration und Teilhabe ermöglicht werden und damit der soziale Zusammenhalt im Quartier unterstützt wird. (sgr)

Auf dem neuen Scheffelareal, wo die Teestube bisher war, werden 150 bis 160 Wohnungen gebaut, so Häusler beim Besichtigungstermin des neuen Teestubengebäudes. Auf dem Gelände sei zudem eine Bebauung mit Gewerbeeinheiten vorgesehen. Die erste Baugenehmigung habe die Stadtverwaltung bereits im vergangenen Oktober erteilt. Entstehen solle demnach ein langgezogenes Bauwerk, das sich wie ein Riegel entlang der Hauptstraße ziehen werde. Laut Planunterlagen solle das Gebäude sechs Stockwerke in die Höhe wachsen und rund 70 Meter lang werden.

Singen Keine fixe Quote für Sozialwohnungen: Gemeinderat stimmt mehrheitlich gegen SPD-Antrag Das könnte Sie auch interessieren

Auf der straßenabgewandten Seite des Riegels soll eine parkähnliche Anlage entstehen, für die das neue Gebäude auch als Schallschutz dienen soll, sagt Brügel. Dafür müsse allerdings auch der bestehende Riegelbau in der Hauptstraße 8 und 8a weichen, der noch bewohnt sei. Das langgezogene Gebäude stehe noch, weil es nicht der Stadt gehört, sondern einem privaten Investor.

Bewohner müssen bis Ende Juni ausgezogen sein

Wie Tilo Brügel auf Nachfrage mitteilt, konnten hier Fortschritte gemacht werden. So habe die Stadt eine Räumungsklage angestrengt. Das Ergebnis: Bis Ende Juni müsse das Gebäude geräumt sein. „Auf juristischer Ebene ist die Sache durch. Wie es in der Praxis aussieht, wird sich zeigen“, so Brügel.

Stadtplaner Tilo Brügel: „Es waren dicke Bretter, die wir bohren mussten.“ | Bild: Arndt, Isabelle

Auch das langgezogene Gebäude in der Bahnhofstraße 3 und 5 soll bald abgerissen werden. „Bis zum Ende des Jahres ist das Gebäude abgebrochen“, kündigt Stadtplaner Brügel an. Das familienbetriebene Energiedienstleistungsunternehmen Hilpert ist schon lange ausgezogen, das Gebäude steht leer.