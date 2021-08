Singen vor 3 Stunden

Häusliche Gewalt: Hoffnungsschimmer für Frauen in Not

Die Corona-Pandemie hat viele Schattenseiten zum Vorschein gebracht. Wie das Frauenhaus Singen in ihrem Bericht für das vergangene Jahr hervorhebt, hat die Gewalt gegen Frauen deutlich zugenommen. Insbesondere für Betroffene aus dem ländlichen Raum ist es in akuten Fällen oft nicht möglich in die Stadt zu fahren um sich Hilfe zu suchen. Aus diesem Grund bietet das Frauenhaus seit Januar eine mobile Beratung in Tengen an.