Singen vor 2 Stunden

Großstadtflair an der Friedenslinde: Macher sprechen erstmals über ihr 40-Millionen-Euro-Projekt

Viele Jahre Planung, noch einige Jahre Bauzeit: Da kündigt sich Großes an an der Friedenslinde-Kreuzung in Singen. Etwas sehr großes: Wenn die bestehenden drei Häuser abgerissen sind, sollen auf einer zehnmal so großen Fläche Wohnen, Gewerbe und Natur vereint werden. Dabei setzen die Macher auf moderne Arbeitsformen wie Co-Working und Start-ups. Doch ist das Gebäude nicht zu groß für Singen, zu mächtig? Auch darauf gibt es Antworten.