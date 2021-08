Singen

Gedächtnis der Region: Das Umspannwerk wird zur Werkstatt für die Kunst

Fünf Jahre lang hat der Künstler Tom Leonhardt das ehemalige Elektrizitätswerk an der Duchtlinger Straße in eine Spielstätte für Gegenwartskunst verwandelt. Für eine Fortsetzung war die Zeit in Singen noch nicht reif