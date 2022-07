Singen vor 1 Stunde

Für mehr Grün in der Stadt können Singener jetzt finanzielle Unterstützung bekommen

Wer seine Fassade begrünen oder ein Biotop im Garten schaffen will, kann künftig Geld aus dem Stadtsäckel bekommen. Damit will die Stadt Biodiversität in Singen fördern. Doch nicht jeder findet diese Idee so gut.