Singen vor 2 Stunden

Es gibt Lücken in der Arzt-Kontrolle: Schließung von neurochirurgischer Praxis wirft weitere Fragen auf

Von Fallpauschalen, Abrechnungen und Überprüfungen: Die Schließung der neurochirurgischen Praxis in Singen wirft auch Schlaglichter darauf, wie sich Krankenhäuser in Deutschland finanzieren – und auf Schlupflöcher in der Kontrolle von Abrechnungen.