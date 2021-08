Singen vor 22 Minuten

Aus 5000 Quadratmetern werden 3000: Heikorn verkleinert sich erheblich. Wir wissen, wer die Fläche künftig nutzt

Das Singener Modehaus gibt Räumlichkeiten in der ehemaligen Sparkasse auf. Das bedeutet weniger Fläche und weniger Personal, das Angebot soll aber ähnlich bleiben. Ein Nachfolger steht schon fest: In die alte Sparkasse wird ein Brauhaus einziehen. Was dort genau geplant ist und wann es auf diesen 2000 Quadratmetern Bier und Braten statt Mode gibt, erklären die Verantwortlichen auf Nachfrage dem SÜDKURIER.