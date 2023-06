Singen/Hegau vor 58 Minuten

Auf der Gäubahn-Strecke wird wieder Bus gefahren: Bis zum Herbst fallen viele Züge aus

Von Samstag, 3. Juni, bis Donnerstag, 26. Oktober, arbeitet die Bahn an der Strecke zwischen der Bodenseeregion und Stuttgart. Was auf die Fahrgäste zukommt, was gemacht wird und wie man zum Southside-Festival kommt.