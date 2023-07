Singen vor 5 Stunden

Abschied von Stephan Glunk nach fast 40 Jahren: Der Lehrer mit der Gitarre geht

Stephan Glunk verbrachte fast sein ganzes Berufsleben an der Hohentwiel-Gewerbeschule. Von 1985 bis 2023 war er in verschiedensten Rollen an der HGS aktiv. Nun geht es für den Ur-Singener in Ruhestand – zumindest fast.