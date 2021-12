Oberbürgermeister Bernd Häusler spricht von einem Jahrhundertbeschluss: In den 1930er-Jahren gingen die Leitungen an ein externes Unternehmen, zum 1. Januar 2022 sollen 50,1 Prozent davon wieder bei der Stadt liegen. Ein Ziel dabei ist mehr Einfluss bei der Energiewende – aber auch die Gründung eines Stadtwerks mit Vollversorgung ist möglich.

Knapp ein Jahrhundert gehörte das Strom- und Gasnetz in Singen externen Unternehmen, ab dem nächsten Jahr soll sich das ändern. Die Leitungen für Strom und Gas werden dann an eine Infrastrukturgesellschaft übergehen, an der die Singener Stadtwerke