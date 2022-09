Singen vor 2 Stunden

21.379 Tonnen Abfall! Die Singener produzieren auch 2021 mehr Müll als in den Vorjahren

Einzige positive Entwicklung in der Abfallbilanz ist der Rückgang beim wilden Müll. Aber es wird deutlich: Die Singer werfen ihren Müll noch immer oft genug einfach so in die Landschaft. 74 Tonnen sind einfach zu viel.