Radolfzell vor 22 Minuten

So hat Josef Jerg außerhalb von Radolfzell die innere und äußere Freiheit gefunden

Wie prägend ist eine Kindheit in Radolfzell? Und was nimmt man mit, wenn man danach in die große, weite Welt zieht? Josef Jerg ist in Radolfzell aufgewachsen und heute Professor für inklusive soziale Arbeit und Pädagogik an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Im Heimat-Talk am 10. September im Milchwerk wird er vom Leben nach der Jugend am See berichten, was ihm fehlt und was nicht.