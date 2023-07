Auf der Bundesstraße 34 auf Höhe der Stahringer Kirche hat sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei in einer ersten Meldung bekannt gibt, sind darin ein Auto und ein Lastwagen verwickelt. Am Unfallort liegt das Auto schwer beschädigt abseits der Straße in einem Feld. Die Straße musste laut der Polizei voll gesperrt werden.

An der Unfallstelle sind nicht nur Feuerwehr, Notarzt und Rettungswagen im Einsatz, sondern auch ein Rettungshubschrauber. Mit etwas Verzögerung traf auch ein Polizeihubschrauber ein.

Diesel läuft aus

Wie die Polizei vor Ort mitteilt, wird aktuell von zwei betroffenen Personen ausgegangen, eine davon wird derzeit noch reanimiert. Zudem läuft Diesel aus, eine Mitarbeiterin der Wasserbehörde des Landratsamt ist deshalb ebenfalls im Einsatz.

Das stark beschädigte Auto liegt abseits der Straße in einem Feld. | Bild: Hanser, Oliver

Wie Joachim Strate, Pressesprecher der Feuerwehr Radolfzell, berichtet, ist eine Person schwer verletzt. Die Feuerwehr unterstütze den Rettungsdienst und sorge dafür, dass die ausgetretenen Betriebsflüssigkeiten gebunden und der Tank ausgepumpt wird. Die Feuerwehr sei mit sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Mit einer schnellen Öffnung der Straße ist nicht zu rechnen, wie das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz auf Nachfrage mitteilt. Ein Gutachter werde noch zum Einsatzort fahren, um diesen zu begutachten.

Wie es zu dem Unfall gekommen war, dazu konnten die Einsatzkräfte am Dienstagabend keine Angaben machen.

Neben dem beschädigten Lastwagen hat die Feuerwehr auslaufende Betriebsflüssigkeiten gebunden. | Bild: Hanser, Oliver

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.