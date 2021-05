Radolfzell Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Schreckliches Szenario: Betrüger wollen Pensionärin mit schwerer Leidensgeschichte Geld abnehmen

Die eigene Tochter ist in einen schweren Unfall verwickelt, bei dem eine Frau zu Tode gekommen ist, sitzt bei der Polizei fest und ist psychisch am Ende. Genau mit einer solchen, zum Glück erfundenen Geschichte, versuchten Kriminelle an das Geld der Radolfzeller Pensionärin Friederike Kowalski zu kommen – doch sie ließ sich trotz eines gehörigen Schrecks nicht auf den Betrugsversuch ein und möchte nun andere davor warnen.