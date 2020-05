Unterricht digital (1:) Kann ein digitaler Unterricht funktionieren? Mit dieser Frage setzt sich in unserer Serie heute Gabriele Wiedemann, Schulleiterin der Gerhard-Thielcke-Realschule Radolfzell, auseinander

Der digitale Unterricht spielt in Schulen seit der Krise eine so große Rolle wie niemals zuvor. Einige Schüler erhalten in den Bildungseinrichtungen seit knapp zwei Wochen zwar wieder Präsenzunterricht, ein Großteil lernt aber nach wie vor zuhause.