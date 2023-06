Radolfzell vor 2 Stunden

Nahwärme aus der Kläranlage? Die Radolfzeller Stadtwerke wollen diese Möglichkeit nutzen

Die Wärmewende ist in aller Munde. In Radolfzell wird derzeit an einem ganz besonderen Projekt gearbeitet, das CO2 einsparen soll: Die Stadtwerke wollen Abwasser Wärme entziehen. Wie kann das funktionieren?