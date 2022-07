Damit im Winter noch ausreichend Gas zur Verfügung steht, muss gespart werden – auch in Radolfzell. In vielen Fällen funktioniert das, weil die Heiztechnik schon längst auf alternative Energieträger umgestellt wurde.

Überall in Deutschland sind die Verbraucher derzeit dazu aufgefordert, Energie und im speziellen Gas zu sparen, damit davon in der kalten Jahreszeit genügend zur Verfügung steht. Das gilt auch für Kommunen. In dieser Woche hat man in