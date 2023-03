Wohnraum ist gefragt, aber noch fehlen Leitlinien. Dabei geht es auch um die Frage, ob eine Wohnbaugesellschaft entstehen soll und wie man mit Leerständen umgeht. Beim Dialogforum am 22. März kann man mitdiskutieren.

Wie wollen wir in der Zukunft in Radolfzell wohnen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Angelique Augenstein in diesen Tagen besonders intensiv. Die Leiterin des Dezernats für nachhaltige Stadtentwicklung und Mobilität, deren Abteilung seit Kurzem im