Radolfzell vor 15 Minuten

Kind wird in Öffentlichkeit geschlagen! Zeugen bringen Fall von Körperverletzung vor Gericht

Erst sah es aus, als ob ein 31-Jähriger seinen Stiefsohn trösten will. Doch dann wird klar: Er schlägt ihn so lange, bis die Nase blutet. Vor Gericht wird klar, dass er mit seinem Kind nicht machen darf, was er will.