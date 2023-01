Radolfzell vor 25 Minuten

Jetzt sollen Lösungen für Kita-Notstand her! Gemeinderat fordert Sondersitzung

Auch im neuen Jahr kocht der Betreuungsmangel in Radolfzeller Kitas hoch. Nun will der Gemeinderat noch vor der Haushaltsdebatte am 31. Januar über mögliche Lösungen sprechen. Doch ist der Spielraum erschreckend klein.