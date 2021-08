Radolfzell vor 1 Stunde

Isabel Fezer mag‘s selbstbewusst: Einst wollte sie OB in Radolfzell werden, nun ist sie Bürgermeisterin in Stuttgart

Isabel Fezer hat das hinter sich, was Radolfzell aktuell gerade bevorsteht: einen OB-Wahlkampf. Vor 21 Jahren wollte sie selbst den Posten im Radolfzeller Rathaus bekommen. Geklappt hat das nicht, doch ist sie nun Bürgermeisterin in der Landeshauptstadt Stuttgart und dort im Referat Jugend und Bildung verantwortlich für über 4000 Mitarbeiter. Wie sie die Zeit in Radolfzell geprägt hat und was sie mit der Heimat verbindet, erzählt sie am 10. September im Heimat-Talk im Milchwerk um 19.30 Uhr.