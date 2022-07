Dort wo die Bundesstraßen 33 und 34 sich im Landkreis Konstanz kreuzen, dort wo die Gutachter von Lohfert und Lohfert die Mitte des Landkreises verorten, genau dort bietet die Stadt Radolfzell dem Gesundheitsverbund ein Grundstück für den in der Diskussion stehenden Klinikneubau an. Das Grundstück liegt von Singen kommend Richtung Steißlingen rechter Hand an der Bundesstraße 34, kurz bevor die Auffahrt zur Bundesstraße 33 abzweigt.

Rein von der Fläche gesehen bietet das Grundstück mehr als genug, es sind 34 Hektar oder 340.000 Quadratmeter. Bei der Fläche handelt es sich um ein ehemaliges Kiesabbaugebiet. Das Grundstück liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Gemarkung Singen, gegenüber liegt das Kieswerk von Meichle und Mohr.

26 Kilometer nach Konstanz und sieben Kilometer nach Singen

Im Gutachten von Lohfert und Lohfert hat man als Flächenbedarf für einen Klinikneubau 70.000 bis 100.000 Quadratmeter angesetzt. Der Klinikneubau soll die bestehenden Krankenhäuser in Radolfzell und Singen ersetzen. Wie Radolfzells OB Gröger in einer digitalen Pressekonferenz am Donnerstagmittag mitteilte, sei der Standort mit dem Auto selbst von den am weitesten entfernten Punkten im Landkreis maximal 30 Minuten entfernt. Konstanz liege 26 Kilometer entfernt, Singen sieben Kilometer und der Seehas-Haltepunkt in Böhringen vier Kilometer.

Die Erreichbarkeit der neuen Klinik mit dem Öffentlichen Nahverkehr könne über einen Shuttle-Bus umgesetzt werden. „Ich habe gestern Landrat Zeno Danner von unserem Angebot unterrichtet“, berichtet OB Gröger. Der Entschluss, dieses Grundstück dem Gesundheitsverbund anzubieten, sei im Gemeinderat Radolfzell geschlossen getroffen worden.

Jetzt hofft Radolfzell auf Begeisterung der Verantwortlichen

„Ich bin überzeugt, dass wir ein attraktives Angebot abgegeben haben“, so der OB. Jetzt hoffen er und die Gemeinderatsfraktionen, dass sie die entsprechenden Gremien im Kreistag und im Gesundheitsverbund für diesen Standort begeistern können, wie es FGL-Stadträtin Gisela Kögel-Hensen stellvertretend für alle Fraktionen formulierte.

Dietmar Baumgartner, der für die Freien Wähler im Gemeinderat Radolfzell und im Kreistag sitzt, ergänzt: „Ich kann mir das Grundstück sehr gut für einen Klinikneubau vorstellen.“