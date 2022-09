Radolfzell/Kreis Konstanz vor 5 Stunden

Ihm fielen zahlreiche Bäume zum Opfer: Orkan Lothar riss 1999 Schneisen in die Wälder

Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999 warf Orkan Lothar zahlreiche Bäume um. Der damalige Leiter des Forstamts in Radolfzell, Hans-Michael Peisert, erinnert sich an die weitreichenden Folgen.