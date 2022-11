Cordula Pollok aus Böhringen ist bei der Küchenschlacht in zwei Wochen bereits als Siegerin hervorgegangen. Nun zieht sie in die Finalwoche ein, die ab dem 19. Dezember im ZFD ausgestrahlt wird.

In Deutschlands Küchen geht es kreativ zu. Das zeigen zahlreiche erfolgreiche TV-Sendungen. Dort treten in den verschiedenen Formaten nicht nur Profis gegeneinander an, sondern mitunter auch reine Hobbyköche. In der ZDF-Sendung „Die