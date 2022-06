Ein Amokalarm am BSZ sorgte am Mittwochmorgen für viel Wirbel und ein Verkehrschaos. Einige Stunden später sind die Verantwortlichen zufrieden, das Krisenmanagement habe sich bewährt. Doch es sind noch Fragen offen.

Am frühen Morgen gegen 8.45 Uhr ging der Alarm im Berufsschulzentrum Radolfzell los, vor dem Lehrer und Schüler am meisten Angst haben: Amok-Alarm. Bei diesem Wort haben viele die schrecklichen Bilder des jüngsten Ereignisses an einer Grundschule in