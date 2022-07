Feuerwehr, Rotes Kreuz und DLRG zeigen bei der Schauübung am Hausherrensamstag wie gut eingespielt das ganze Team ist. Zuschauer haben viel Wissenswertes über die Arbeit der Rettungskräfte erfahren können.

Die traditionelle Schauübung der Radolfzeller Hilfsorganisationen am Hausherrensamstag fand in diesem Jahr einmal mehr am Ufer des Untersees statt. Die Hilfsorganisationen gingen dabei von einem Unfall zweier Motorboote auf dem Gewässer aus. Durch