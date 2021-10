Die Wunschliste an den zukünftigen Oberbürgermeister ist lang. Ganz oben steht bei allen Vereinen und Gruppierungen die gute Zusammenarbeit mit der Rathausspitze. Die Narren hoffen auf guten Stoff für den Narrenspiegel, denn: Einen Gröger-Darsteller haben sie bereits gefunden.

Der Paukenschlag des Wahlabends am vergangenen Sonntag hallt noch immer durch Radolfzell. Nach dem Erdrutschsieg, der für die meisten Beobachter der Wahl in dieser Deutlichkeit überraschend kam, sind die Erwartungen an den zukünftigen