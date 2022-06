Radolfzell vor 6 Stunden

Droht ein zweites Hotel Viktoria? Pläne für ein neues Hotel überzeugen nicht

An prominenter Stelle am Bahnhofsplatz 1 soll das alte Gebäude abgerissen und ein neues Hotel gebaut werden. Die Pläne überzeugen den Gestaltungsbeirat überhaupt nicht. Es kündigt sich ein neues Dauerprojekt an.