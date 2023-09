Radolfzell/Konstanz vor 1 Stunde

Diese Handwerker sind Lebensretter! Sie halfen bei Brand, während andere nur Fotos machten

Mitte August bricht in Konstanz ein Brand in einem Dachgeschoss aus. Radolfzeller Gerüstbauer sind vor Ort und zögern nicht lange, sondern eilen zur Hilfe. Was sie im Nachhinein irritiert, ist die Untätigkeit anderer.