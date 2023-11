Radolfzell vor 2 Stunden

Der Siegesentwurf steht fest! Diese Bebauung ist auf der Mirabellenwiese am Krankenhaus geplant

Der Spitalfonds musste die Mirabellenwiese am Krankenhaus verkaufen, um Eigenkapital für den Pflegeheimneubau haben. Im Ausschuss wurde nun vorgestellt, was an diesem Ort künftig entstehen soll.