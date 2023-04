Radolfzell vor 2 Stunden

Das gibt‘s nur hier! Bullerbü-Betreuung sorgt deutschlandweit für Aufmerksamkeit

Seit einigen Wochen betreuen in Möggingen Eltern nachmittags ihre Kinder in Räumen der Kommune, um das Kitapersonal zu entlasten. Das Modell ist in Deutschland einzigartig – und erregt großes Medieninteresse.