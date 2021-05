Nicht nur Hausärzte dürfen gegen Corona impfen – auch Fachärzte sind dazu berechtigt. Doch viele wissen davon nichts. Wie funktioniert die Terminvergabe? Und welche Praxen in Radolfzell impfen? Das sagt Orthopäde Holger Vetter über das Angebot.

Elli Lauterbach ist eine von ihnen – den Glücklichen, die bereits gegen Corona geimpft werden. Vergangene Woche war es so weit: Ihre Erstimpfung. Doch sie saß weder in einem Impfzentrum, noch bei ihrem Hausarzt – sondern in der Praxis