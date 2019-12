Die Durchschnittsmiete erhöht sich um 3,61 Prozent, was 7,68 Euro pro Quadratmeter entspricht. Damit liegt Radolfzell etwas über dem Bundesdurchschnitt von 7,04 Euro kalt pro Quadratmeter

Noch ist kein Ende in Sicht. Die Mieten steigen langsamer an als noch vor ein paar Jahren, aber dennoch steigen sie. Erst vor Kurzem haben die Hamburger Immobilienexperten von F+B bundesweit die Mietspiegel in 2019 verglichen. Den zweifelhaften