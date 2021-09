Orsingen-Nenzingen vor 4 Stunden

Wie waren die ersten 120 Tage im Amt? Stefan Keil erzählt im Interview über die erste Zeit als Bürgermeister von Orsingen-Nenzingen

Stefan Keil ist jetzt seit 120 Tagen Bürgermeister von Orsingen-Nenzingen. Im SÜDKURIER-Interview erzählt er von bisherigen Erfahrungen, was ihm an seiner Arbeit gefällt und was er verändert hat.