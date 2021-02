In Orsingen-Nenzingen gibt es mittlerweile sechs Personen, die Bürgermeister werden wollen: Karin Chluba, Leiterin des Amtes für Flurneuordnung und Landentwicklung am Landratsamt Konstanz gab bekannt, heute ihre Bewerbung abgeben zu wollen. Am Nachmittag konnte dies vom Rathaus Orsingen-Nenzingen nicht mehr bestätigt werden.

Chluba ist damit die zweite Frau, die sich auf den Posten bewirbt, zudem gibt es drei männliche Kandidaten. Wer hinter einer weiteren Bewerbung steckt, ist noch unklar.

Die Bewerbungsfrist begann schon am Samstag, 12. Dezember 2020, und sie läuft noch bis Montag, 22. Februar, 18 Uhr. Die Bürgermeisterwahl findet parallel zur Landtagswahl am Samstag, 14. März, statt. Falls ein zweiter Wahlgang notwendig sein sollte, wäre dieser am Sonntag, 28. März.