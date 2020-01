Orsingen vor 1 Stunde

Ohne Hilfe der Eltern geht an der Haltestelle nichts: Was Orsinger Grundschüler in Linie 400 durchmachen und was ein Landratsamt-Mitarbeiter vor Ort sagt

Mütter und Väter helfen Kinder am Torkelplatz in Orsingen jeden morgen in den richtigen Bus. Sie erzählen haarsträubende Geschichten, was alles schief läuft. Die Busse sind auch immer noch nicht richtig gekennzeichnet. Ein Mitarbeiter des Landratsamts hat sich die Lage am Donnerstagmorgen angesehen.