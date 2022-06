Mühlhausen-Ehingen vor 12 Minuten

Jetzt muss es schnell gehen: Warum ein Teil der Arbeiten in der Schloßstraße bald fertig sein muss

Mehrere Rohrbrüche, Not-Wasserversorgung mit Schläuchen in der Schloßstraße: Die Sanierung der Kreisstraße in Mühlhausen-Ehingen ist in Verzug geraten. Bis zum 10. Juni muss aber ein wichtiger Schritt geschafft sein.