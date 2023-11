Moos vor 2 Stunden

Schluss mit dem Gratis-Parken: Die Gemeinde Moos führt Parkgebühren ein

Wer in Moos baden gehen will, muss im Sommer 2024 Parkgebühren bezahlen. Die Gemeinde führt ab April eine Parkraumbewirtschaftung und ein Parkleitsystem ein. Besonders teuer ist das Parken dann am Hafen Iznang.