Jahre lang war das Areal der Klosterkaserne in Konstanz ein Platz der Militärs. In den 1980er-Jahren wurden die Gebäude saniert und das Landratsamt errichtet. Der ehemalige Landrat Robert Maus erinnert sich noch sehr gut an den ersten Spatenstich, der aber eigentlich kein echter Spatenstich war

Robert Maus kann sich noch genau an den Tag des ersten Spatenstichs für das Landratsamt Konstanz erinnern. Der ehemalige Landrat ist heute 87 Jahre alt. Er sitzt in seinem Sessel in seinem Zuhause in Gottmadingen. „Eigentlich war das kein