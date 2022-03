Daten-Story Veröffentlicht am 25. März 2022

Es gibt Menschen, die queren den Bodensee mal längs, mal quer, mal durch drei Länder – und machen daraus auch noch einen Wettbewerb. Was schätzen Sie: Wie schnell war der schnellste Schwimmer?

Manche Bodenseeschwimmer begnügen sich nicht mit einer gemütlichen Runde am Abend.| Bild: Jürgen Gundelsweiler, Bearbeitung: Cornelia Müller

Christof Wandratsch ist so etwas wie der Extremste unter den Extremschwimmern. Der Mann hat den Bodensee auf drei verschiedenen Routen durchschwommen — jeweils in Rekordzeit. Insgesamt ist er rund 111 Kilometer auf dem See unterwegs gewesen,