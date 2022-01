Konstanz vor 40 Minuten

Zahl der Corona-Fälle an Konstanzer Schulen steigt deutlich: 81 positive PCR-Pools in der vergangenen Woche

Die Zahl der positiven PCR-Pools ist an den Konstanzer Schulen erneut gestiegen. Diesmal ist der Anstieg weitaus höher als in der Vorwoche, knapp fünf Prozent der Sammelproben waren positiv. Vereinzelt befänden sich ganze Klassen in Quarantäne, Schulen seien bisher jedoch nicht geschlossen.