Konstanz vor 2 Stunden

Wird das beliebte Riesenrad am Konstanzer Areal Klein Venedig wirklich abgebaut?

Die Gerüchteküche in den sozialen Netzwerken brodelt. Fotos von einem fast abgebauten Riesenrad werden gepostet. Ist also Schluss mit dem beliebten Perspektivwechsel und dem Fahrspaß in luftiger Höhe?