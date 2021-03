Konstanz Nur für Abonnenten vor 11 Minuten

„Wir könnten morgen mit der Corona-Impfung loslegen – wenn wir nur den Impfstoff hätten.“ Konstanzer Hausärzte stehen frustriert in den Startlöchern und scharren mit den Hufen

Die Vorbereitungen auf die Corona-Impfungen laufen auch in Konstanz auf Hochtouren. Der Ärger über die geringe Anzahl der Dosen hält aber an. Ein Besuch in der Corona-Schwerpunktpraxis von Cornelius Neidhart in Allmannsdorf.