Schnee zu Weihnachten, ein Wintermärchen – das in Konstanz zuletzt vor mehr als einem Jahrzehnt wahr wurde. Könnte es in diesem Jahr wieder winterlicher sein? Der SÜDKURIER hat bei einem Meteorologen nachgefragt, ob die Konstanzer, Allensbacher und Reichenauer mit verschneiten Feiertagen rechnen dürfen.

In Konstanz und der Region gab es schon längere Zeit keine weißen Weihnachten mehr – genau genommen ist das letzte Mal bereits über zehn Jahre her, es war im Winter 2010. Allerdings lag damals nur an den beiden Feiertagen Schnee am Bodensee,