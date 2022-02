Konstanz vor 33 Minuten

Wie lebt es sich in Konstanz? Einstöckige Bungalows prägen das Bild im Quartier am Längerbohl

Der Längerbohl erinnert an Zeiten, in denen man noch Platz hatte. Hier wurde in die Breite statt in die Höhe gebaut – und jede Menge Garagen. Wie lebt es sich hier? Was sind die Vor- und die Nachteile?