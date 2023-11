Konstanz vor 2 Stunden

Wie kommt Konstanz mit der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge klar?

Die Debatte um die Asylpolitik wird heiß geführt. Was ist dran am Eindruck, dass die Städte zu viele Migranten zu versorgen haben? Wir werfen einen Blick in die Bereiche Wohnen, Kindergarten und Schule.