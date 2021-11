Konstanz vor 1 Stunde

Ultraschnelles Aufladen mit Ökostrom? In Konstanz stehen neue Säulen für E-Autos, doch nicht immer funktioniert das Turbo-Laden

In Konstanz ist ein weiterer Schritt in Richtung Elektromobilität getan. Doch noch läuft nicht alles glatt. Das Fahrzeug sollte innerhalb von zehn Minuten geladen sein – so die Vorstellung. Doch das klappt nicht bei allen Modellen und auch nicht jeder Anschluss passt auch. Beim Ortstermin zeigt sich: Die Branche steckt noch in den Kinderschuhen, aber die E-Autofahrer nehmen es gelassen.