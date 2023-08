Konstanz vor 1 Stunde

Typisch Konstanz! Wer sind die Altstadt-Bewohner, die zwischen Niederburg und Stadelhofen leben?

Hier gibt es zahlreiche Single-Haushalte und besonders viel Nachwuchs. Das sticht – statistisch gesehen – im Stadtteil Altstadt hervor. In der Niederburg treffen wir zwei Ur-Konstanzer. Was schätzen sie am Viertel?