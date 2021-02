Kreuzlingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Stürmen Konstanzer tatsächlich die Friseursalons in Kreuzlingen? Eine Spurensuche

„Coiffeur statt Frisör“ oder „Deutsche stürmen in Schweizer Coiffeursalons“ lauteten die Schlagzeilen einiger Schweizer Medien in den vergangenen Tagen. Stimmt es, dass Konstanzer nur zum Haare schneiden über die Grenze nach Kreuzlingen gehen und dabei die baden-württembergische Einreiseverordnung missachten? Wir haben uns bei Friseuren in der Konstanzer Nachbarstadt umgehört.