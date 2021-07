Konstanz vor 2 Stunden

Stadt Konstanz und Polizei wollen gegen ausufernde Partys entlang des Seerheins in Zukunft hart durchgreifen

Unbelehrbaren oder Organisatoren von großen Partys am Konstanzer Seerhein, die in Polizeieinsätzen und Eskalation enden, drohen empfindliche Strafen von bis zu 50.000 Euro oder sogar Festnahmen. Den Anwohnern fehlt noch der Glaube an eine Beruhigung der Lage.